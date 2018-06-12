«Если станет плохо, он сможет кулаком разбить колбу». Репортаж СТВ с тренировки роты почётного караула в Уручье

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» в гостях у роты почётного караула. Сегодня – это «парадное» подразделение белорусской армии. Покоряется оно в буквальном смысле трудом и потом. Элитная РПК участвует в важнейших общественно-политических событиях страны, встречах иностранных делегаций, возложении венков. Антон Василевский, командир взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:

Был съезд государств ОДКБ. Мы тогда стояли где-то5 часов. Тренировка на плацу военной комендатуры в Уручье каждый день. По восемь часов. Независимо от погоды. За это время военнослужащим нужно добиться максимально синхронных движений. На плацу сегодня всё, как и на параде. Правда, в качестве зрителя – строгий командир. Он же – режиссёр зрелищного действа. Плац-концерт – одно из самых эффектных моментов. Мастерство больше сотни юношей в День Независимости ровно восемь минут будет приковывать взгляды миллионов белорусов.

На торжественном параде именно рота почётного караула будет выносить свои знамёна. Подразделение Вооружённых Сил, Погранкомитета и внутренних дел – в центре внимания. Символичный знак гордо пронесут офицеры.

Кирилл Корчинский, командир взвода Роты почётного караула Минской военной комендатуры:

Постепенно я научился, и уже свой опыт я переда солдатам. И вместе с ними сейчас пройду на параде.

А вот самых стойких причисляют к линейным солдатам.

Такие военнослужащие могут часами стоять по стойке «смирно». Богатырское здоровье и выносливость: на протяжении всего часа, что бы ни происходило, на лице не должен дрогнуть ни один мускул. На параде задачу роты почётного караула усложняет солнце. Известно, главные торжества проходят на южной стороне проспекта Независимости. Антон Василевский, командир взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:

Мы кладем нашатырь в карман. В случае если военнослужащему станет плохо, он сможет кулаком разбить колбу. От этого идет запах, и военнослужащему становится легче. Кирилл Кириленко, заместитель командира взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:

На протяжении 12 месяцев мы ходим маршем, и за счет этого стали намного сплоченнее, и движения наши стали синхронные. Оттачивают шаг и с помощью утяжелителей.



После них, здесь говорят, ходить легче. Темп маршировки – 120 ударов в минуту. Александр Якимченко на гражданке в Могилёве и не подозревал о выдающейся гибкости своего тела. Ежедневная растяжка в зале и на заборе военчасти в течение года не прошла даром.

Александр Якимченко, военнослужащий взвода Роты почётного караула Минской военной комендатуры:

У меня хорошая растяжка, отличные маховые – то, что нужно в нашем деле. Карабины Симонова в руках у бойцов – будто по линейке выровнены. Самое сложное – жонглировать боевым оружием с открытым штыком. В этом году наряду с «домино», «цветком» и «расчёской» военнослужащие будут выполнять новые элементы с карабинами. Какие – до парада держат в секрете.

Сержант Александр родом из Калинковичей в День Независимости посвятит своё мастерство родным и любимой. На малой родине сына и будущего мужа увидят на параде по телевизору.



Один карабин весит около четырёх килограммов. Но удовольствие от процесса у солдат всё же перевешивает. К тому, за участие в параде каждому положено увольнение. Александр Радченко, заместитель командира взвода Роты почётного караула Минской военной комендатуры:

Когда тренируешься каждый день, о том, что уронишь карабин, уже не думаешь. Думаешь о том, какой следующий элемент, как выполнить правильно, красиво. В этом году обновили и репертуар военного оркестра. Сопровождать парад будет осовремененная музыка. Это национальные мотивы с элементами фолк-рока.

Для Игоря это будет уже 23-ий парад. На своей валторне он играет и ясные дни, и в дождь.



Игорь Баранов, солист оркестра Минской военной комендатуры:

Полностью поменяли программу. Взяли нашу национальную белорусскую музыку.

Программу максимум удастся увидеть на параде 3 июля. Нашей съёмочной группе удалось раскрыть лишь часть секретов.

Владислав Шепелевич, командир сводной Роты почётного караула Минской военной комендатуры:

С каждым годом стараемся брать новую планку. Стараемся новые элементы придумывать, чтобы выше-выше. Самим солдатам интересно. Они общаются с ушедшими в запас ранее солдатами. Есть такое небольшое соперничество мужское.

