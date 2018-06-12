Без татуировок и с приятной славянской внешностью: как отбирают в роту почётного караула

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Ольга Юруть, СТВ:

Какие критерии в целом для военнослужащих в Роту Почетного караула существуют? Наверняка, там учитывается определенный рост, вес и какая-то внешность.

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Да, такие критерии существуют. Они определены соответствующими правовыми нормативными актами. Призывники должны быть не ниже 185 см, не должны иметь на лице и открытых участках тела каких-либо шрамов либо татуировок, должны быть приятной славянской внешности.

Также изучается, и очень детально, их моральные и деловые характеристики, отзывы с последних мест учебы либо работы.

Мы всегда приветствуем, чтобы военнослужащие всегда попадали в Роту Почетного караула уже получившие высшее образование. И также изучается социальная характеристика военнослужащего – это состав его семьи, членов его семьи. И после проведения этого жесточайшего отбора, практически как конкурса, мы отбираем лучших.

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