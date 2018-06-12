«Не сдаются, в некоторых элементах даже превосходят наших солдат»: как женщины-военнослужащие готовятся к параду 3 июля?

Новости Беларуси. На параде ко Дню Независимости пройдет колонна военнослужащих женщин. Все ли у них получается так же красиво и стройно, как у коллег-мужчин, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Я не вижу как таковых сложностей в подготовке.

Да, военнослужащие мужчины – крепкие здоровьем, физически парням немного легче переносить те тяготы, которые есть на тренировках. Но военнослужащие женщины, я скажу, что не сдаются: тянут ногу, в некоторых элементах даже превосходят наших солдат, сержантов, даже офицеров, курсантские коробки в каких-то элементах. Что получается, что-то не получается. При проведении гарнизонных тренировок и репетиций, мы, конечно, стараемся учитывать, что это военнослужащие женщины.

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Ольга Юруть, СТВ:

Не капризничают?

Сергей Иванов:

Жалоб никогда еще не возникало с их стороны.

Самое главное, что приятно видеть «огонь» в их глазах, желание участвовать, желание показать, что вооруженная защита государства – это не только прерогатива мужчин, но и женщин.

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