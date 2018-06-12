Будут ли участвовать иностранные военнослужащие в параде 3 июля 2018 года в Минске?

Новости Беларуси. В 2015 году в параде ко Дню Независимости принимали участие американцы. Ожидать ли иностранных участников парада в нынешнем году, рассказал в программе «Большой город» начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

На данный момент есть сведения о принятии приглашения в белорусское государство для участия в параде военнослужащих Российской Федерации. Также возможно еще какие-то государства - пока все карты раскрывать не буду.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»