День Независимости Беларуси-2018: где смотреть салют?

Новости Беларуси. Кульминация праздника – Дня Независимости Беларуси 3 июля – это салют. Подробности о том, где можно будет смотреть это красочное представление, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Традиционно военнослужащими Минской военной комендатуры готовятся к проведению праздничного салюта в ознаменование Дня Независимости 3 июля. Определены точки проведения салютов. Идет процесс согласования размещения комбинированных салютных установок, составления программы, которая будет запускать и производить салют.

Начало салюта запланировано 3 июля на 23 часа.

Салют будет проводиться непосредственно у Стеллы «Минск-город герой». А также в микрорайоне Уручье, вблизи поселка Новинки, вблизи водохранилища «Дрозды», вблизи Чижовского кладбища в микрорайоне Чижовка, а также размещения аэропорта «Минск-1». То есть

спланировано проведение с шести точек.

Но, исходя из того, что на гала-концерте, который планируется, будет присутствовать большое количество минчан и гостей столицы, основные усилия сосредоточены, основное количество техники и нашего личного состава будет работать именно вблизи Стеллы «Минск-город герой».

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