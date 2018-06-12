«Самая красивая будет 28 июня»: когда в Минске пройдут генеральные репетиции парада ко Дню Независимости-2018?

Новости Беларуси. Многие минчане просто обожают смотреть парад еще до самого парада. В вечерних декорациях это совсем по-другому воспринимается. Какие и когда генеральные репетиции планируется провести в нынешнем году, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В текущем году генеральные репетиции спланированы на 23 и 28 июня. Самая последняя, самая красивая генеральная будет 28 июня.

Начало проведения ночной репетиции – 22 часа.

Ольга Юруть, СТВ:

То есть любой желающий в ночное время может прийти посмотреть?

Сергей Иванов:

Да, в ночное время никто никого не ограничивает.

Но только создается небольшое неудобство для автомобилистов. И оцепление тоже работает - не допускать к технике, к боевой технике, к оружию граждан. А на трибунах всегда можно присутствовать. Особых пропусков для этого не надо.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»