«Самая красивая будет 28 июня»: когда в Минске пройдут генеральные репетиции парада ко Дню Независимости-2018?

Новости Беларуси. Многие минчане просто обожают смотреть парад еще до самого парада. В вечерних декорациях это совсем по-другому воспринимается. Какие и когда генеральные репетиции планируется провести в нынешнем году, рассказали в программе «Большой город».
Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В текущем году генеральные репетиции спланированы на 23 и 28 июня. Самая последняя, самая красивая генеральная будет 28 июня.
Начало проведения ночной репетиции – 22 часа.
Ольга Юруть, СТВ:
То есть любой желающий в ночное время может прийти посмотреть?
Сергей Иванов:
Да, в ночное время никто никого не ограничивает.
Но только создается небольшое неудобство для автомобилистов. И оцепление тоже работает - не допускать к технике, к боевой технике, к оружию граждан. А на трибунах всегда можно присутствовать. Особых пропусков для этого не надо.
Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»