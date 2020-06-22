Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны

Новости Беларуси. В Брестской крепости 22 июня почтили память погибших героев. Участие в церемонии принял и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем глава государства посетил легендарную 38-ю бригаду сил спецопераций.

Сила и мощь этого соединения известна с давних времен. Каждый день военнослужащие не словом, а делом доказывают готовность выполнять любые поставленные задачи. Как отметил Александр Лукашенко, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Президент пожелал офицерам и впредь оставаться примером добросовестного выполнения служебного долга. Евгений Пустовой обо всем по порядку. Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости

Евгений Пустовой, корреспондент:

Говорят, река времени смывает многое. Но не мужество защитников Цитадели над Бугом. Говорят, в свое время это фортификационное сооружение было неприступным. Каждый кирпичик изготавливался по особому заказу. Для казны эти стены стали «золотыми». Но после 1941 года ценность в другом. После июньского рассвета 41-го Брестская крепость – это не о стенах, а о людях.

Письма тишины из прошлого в будущее. Это современное прочтение дня памяти – без инсталляции и реконструкции. В тишине. Чтобы вспомнить, чтобы понять. Александр Лукашенко в Бресте: «Мы не можем предать тех, кто смотрит на нас сегодня с небес»

Геннадий Иванчин, житель Бреста:

Тихо, должно быть тихо. Потому что это память, это павшие. Это внутренний зов. Мы понимаем, что мы должны быть здесь. Этот год юбилейный – 75 лет Победы. Без лишней помпезности в крепость прибыл Президент. У Вечного огня венок от главы государства. Цветы в цвета национального флага.

А мирную Беларусь и сейчас атакуют со всех информационных окопов. Порой даже с тыла в спину. Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего В крепости у мини-парада есть своя традиция. Сразу за ротой почетного караула маршируют военные в зеленых фуражках. С брестским приграничьем связана и судьба белорусского лидера. Служил. В крепости – официальные лица, представители предприятий, иностранные гости. И все они пришли по велению сердца. На переднем плане – ветераны и участники войны. Петр Колпаков приписал себе годы, чтобы уйти на фронт раньше. И сразу под Сталинград.

Петр Колпаков, ветеран Великой Отечественной войны:

Прихожу я сюда, в это священное место. Почтить память погибших Героев в начале Великой Отечественной войны. Фронтовика представили Президенту. Александр Лукашенко постоянно общается с ветеранами. То, что Беларусь помнит – заслуга и нашего главы государства. Поступать надо так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза нашим победителям.