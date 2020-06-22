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Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны

22 июня 2020 19:20
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Новости Беларуси. В Брестской крепости 22 июня почтили память погибших героев. Участие в церемонии принял и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем глава государства посетил легендарную 38-ю бригаду сил спецопераций.

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-1

Сила и мощь этого соединения известна с давних времен. Каждый день военнослужащие не словом, а делом доказывают готовность выполнять любые поставленные задачи. Как отметил Александр Лукашенко, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Президент пожелал офицерам и впредь оставаться примером добросовестного выполнения служебного долга.

Евгений Пустовой обо всем по порядку.

Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-4

Евгений Пустовой, корреспондент:
Говорят, река времени смывает многое. Но не мужество защитников Цитадели над Бугом. Говорят, в свое время это фортификационное сооружение было неприступным. Каждый кирпичик изготавливался по особому заказу. Для казны эти стены стали «золотыми». Но после 1941 года ценность в другом. После июньского рассвета 41-го Брестская крепость – это не о стенах, а о людях.

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-7

Письма тишины из прошлого в будущее. Это современное прочтение дня памяти – без инсталляции и реконструкции. В тишине. Чтобы вспомнить, чтобы понять.

Александр Лукашенко в Бресте: «Мы не можем предать тех, кто смотрит на нас сегодня с небес»

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-10

Геннадий Иванчин, житель Бреста:
Тихо, должно быть тихо. Потому что это память, это павшие. Это внутренний зов. Мы понимаем, что мы должны быть здесь.

Этот год юбилейный – 75 лет Победы. Без лишней помпезности в крепость прибыл Президент. У Вечного огня венок от главы государства. Цветы в цвета национального флага.

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-13

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-15

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-17

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-19

Восемь часов на взятие Цитадели, шесть недель – на покорение страны. Но планы блицкрига утонули в водах белорусского Буга. Завоеватели застряли у стен старой крепости. На месяц. Это дольше, чем держалась соседняя Польша.

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Когда отца расстреляли ему было 2 года. Сын защитника Брестской крепости каждый год приходит поклониться к плите мемориала 

Когда Цитадель нацисты не смогли покорить, на казармы сбросили несколько двухтонных бомб. Но и после этого с руин продолжали стрелять.

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-22

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-24

А мирную Беларусь и сейчас атакуют со всех информационных окопов. Порой даже с тыла в спину.

Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего

В крепости у мини-парада есть своя традиция. Сразу за ротой почетного караула маршируют военные в зеленых фуражках. С брестским приграничьем связана и судьба белорусского лидера. Служил.

В крепости – официальные лица, представители предприятий, иностранные гости. И все они пришли по велению сердца. На переднем плане – ветераны и участники войны.

Петр Колпаков приписал себе годы, чтобы уйти на фронт раньше. И сразу под Сталинград.

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-27

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-29

Петр Колпаков, ветеран Великой Отечественной войны:
Прихожу я сюда, в это священное место. Почтить память погибших Героев в начале Великой Отечественной войны.

Фронтовика представили Президенту. Александр Лукашенко постоянно общается с ветеранами. То, что Беларусь помнит – заслуга и нашего главы государства. Поступать надо так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза нашим победителям.

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-32

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От героического наследия – до современной боеготовности. Главнокомандующий посетил легендарную 38-й бригаду сил специальных операций.

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-35

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-37

БТРы, а их броня укреплена противокумулятивными экранами, станция связи «Цитрус», бронемашины «Кайман». Десантники показали Президенту казармы, клуб, спортзал и столовую – недавно здесь завершилась реконструкция. Познакомили главу государства и с рационом бойцов. Но, как известно, хлебом не корми, а дай спецназовцам нагрузку. Во время инспекции по части бойцы демонстрировали парашютную подготовку и умение Родину защищать.

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-40

Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-42

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Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны-45

Среди страшилок – коронавирус. Если мы испугались бы, то экономики, а в итоге и страны не стало.

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# Великая Отечественная война # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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