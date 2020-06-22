Андрей Равков: Вооружённые Силы имеют право принимать участие в восстановлении конституционного порядка на территории Беларуси

Новости Беларуси. От героического наследия до современной боеготовности. Президент Беларуси побывал в легендарной 38-й бригаде сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От героического наследия до современной боеготовности. Президент Беларуси побывал в легендарной 38-й бригаде сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Десантники показали Президенту казармы, клуб, спортзал и столовую, в которой недавно завершилась реконструкция. Познакомили Александра Лукашенко и с рационом бойцов. Но, как известно, хлебом не корми, а дай спецназовцам нагрузку. Во время инспекции по части бойцы демонстрировали парашютную подготовку и умение родину защищать.
Все это пазлы общей новой военной доктрины. Ее создатель Андрей Равков. Секретарь Совета безопасности объяснил суть новых войн: их особенность – стреляют в спину.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Все это связано с использованием скрытых возможностей возмущения людей, поднятие протестного строения с использованием определенных технологий, которые мы называем где-то цветными революциями, где-то – новыми технологиями. Но, тем не менее, они имеют место быть.
В рамках противодействия всему этому мы вынуждены были внести предложение, и оно было утверждено в военной доктрине – то, что Вооруженные Силы имеют право в соответствии и с Конституцией, и с другими законами, обеспечивающими деятельность военной организации государства, принимать участие в восстановлении конституционного порядка на территории Республики Беларусь.
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