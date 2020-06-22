Александр Лукашенко в Брестской крепости: «Не надо ни с кем вступать в драку. Мы должны решить всё мирно»

Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остаётся Брестская крепость-герой. Именно здесь начались памятные мероприятия.

Главные гости мероприятия, конечно, ветераны. С каждым годом их становится всё меньше. Глава государства не мог не пообщаться с живыми свидетелями той войны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…

Я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы – народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить. Получив ее, укрепив ее, создав ту красотищу (не без недостатков, естественно, у кого их нет).

Не надо ни с кем вступать в драку. Мы должны решить все мирно.