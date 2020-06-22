Александр Лукашенко в Бресте: «Мы не можем предать тех, кто смотрит на нас сегодня с небес»

В память о погибших минуту молчания отсчитал метроном, прозвучали залпы автоматов, на воды Буга спустили венки со свечами, зажженными от Вечного огня в честь тех, кто держал оборону крепости дольше, чем противостояли Гитлеру целые страны. Как отметит Президент, это и был первый шаг советского народа на пути к Победе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Борясь за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир и все то, что мы создавали за время суверенитета и независимости, должны понимать – мы не можем предать тех, кто смотрит на нас сегодня с небес. Это они – сгоревшие заживо в 630 деревнях Беларуси вместе с детьми вопрошают к нам, чтобы мы берегли то, что они нам подарили.

Мы с вами должны помнить, что все, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что мы создали это своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит прежде всего им и будущему – нашим детям.

Время выбрало нас, и мы должны решить проблемы, которые стоят перед нами. Прошу вас помнить это всегда.

Дорогие брестчане, белорусы, гости, знайте и помните: пока мы знаем и помним, что здесь было, и самое главное – приходим сюда в эту ночь – это никогда не повторится на этой земли. Но как только мы это забудем (я не боюсь сказать это сегодня), мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну.