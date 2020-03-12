Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований

Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен, что для паники в стране по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 нет никаких оснований, сообщает БЕЛТА.

Эта тема была в числе обсуждаемых на встрече главы государства с министром здравоохранения Владимиром Караником.

«Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований», – отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не стоит создавать ажиотаж и скупать различного рода лекарства или медицинские маски.

«Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись», – заметил глава государства.

Президент заявил, что в настоящее время медицинские маски в Беларуси изготавливаются на нескольких предприятиях в большом количестве.

«Сотни тысяч штук в сутки. Пусть покупают, если кому-то надо», – сказал он.

Александр Лукашенко констатировал, что уже все поняли с подачи Всемирной организации здравоохранения и врачей в мире, что маску следует носить только заболевшим, чтобы снизить риск заражения окружающих.

«Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники», – считает глава государства.