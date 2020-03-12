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Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований

12 марта 2020 08:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен, что для паники в стране по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 нет никаких оснований, сообщает БЕЛТА.   

Эта тема была в числе обсуждаемых на встрече главы государства с министром здравоохранения Владимиром Караником.  

«Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований», – отметил Президент Беларуси.  

Александр Лукашенко подчеркнул, что не стоит создавать ажиотаж и скупать различного рода лекарства или медицинские маски.  

«Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись», – заметил глава государства.  

Президент заявил, что в настоящее время медицинские маски в Беларуси изготавливаются на нескольких предприятиях в большом количестве.  

«Сотни тысяч штук в сутки. Пусть покупают, если кому-то надо», – сказал он.  

Александр Лукашенко констатировал, что уже все поняли с подачи Всемирной организации здравоохранения и врачей в мире, что маску следует носить только заболевшим, чтобы снизить риск заражения окружающих.  

«Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники», – считает глава государства.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник

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