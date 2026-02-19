США не выдали белорусской делегации визы для участия в первом заседании Совета мира – МИД

К вопросам мировой повестки. США не выдали белорусской делегации визы для участия в первом заседании Совета мира, которое 19 февраля проходит в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, организаторы были оперативно проинформированы о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Как сообщают в МИД Беларуси, организаторами Совета мира не были выполнены даже базовые формальности для участия нашей страны в заседании. Хотя приглашение изначально было направлено Президенту Беларуси лично от лидера США.