«Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно». О подвиге защитников крепости вспоминают в Бресте 22 июня
Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остаётся Брестская крепость-герой. Именно здесь прошли памятные мероприятия.
Все подробности у нашего корреспондента Галины Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Это тот день в году, когда Брестская крепость не спит всю ночь и вспоминает кровавый рассвет 22 июня 1941 года, когда в 4:15 утра немцы открыли артиллерийский огонь по сонному гарнизону. Около 9 тысяч красноармейцев и пограничников находились в тот момент в крепости, плюс жёны и дети. Гитлеровцы рассчитывали захватить укрепление уже к полудню. Но защитники смогли героически держать оборону несколько дней без еды, воды и боеприпасов. В этих стенах большинство приняли смерть, остальных взяли плен и отправили в концлагеря.
Уже с двух часов ночи цитадель наполнилась особой атмосферой, от которой мурашки по коже. Дорога памяти растянулась от Звезды до площади Церемониалов. На ней изображения, фотографии и строки документов будто оживали, а кадры кинохроники с экрана твердили: здесь началась Великая Отечественная война.
Несмотря на ночь, сотни людей пришли сюда, чтобы ещё раз вспомнить, ощутить, рассказать и показать детям, какой ценой белорусскому народу досталась Победа.
Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости
Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно. Ночь, начало войны, мы должны быть здесь, вспомнить погибших и отдать им долг памяти.
Возложить цветы, ощутить всю эту трагедию, которая произошла.
Память о людях, которые здесь отстаивали свою землю, которые должны были до 12 часов сдаться немцам, а были почти месяц. И написали: «Умираем, но не сдаёмся».
Галина Буро:
Сегодня цитадель открыта для посещения целый день. Эпидситуация несколько изменила планы организаторов, не было традиционной военно-исторической реконструкции. Тем не менее, дату 22 июня 1941-го года ничто не сможет отменить. Эти события изменили историю и судьбы людей. А Брестская крепость-герой навечно стала символом силы и мужества советского солдата.
Читайте также:
Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего
Когда отца расстреляли ему было 2 года. Сын защитника Брестской крепости каждый год приходит поклониться к плите мемориала
Александр Лукашенко в Брестской крепости: «Не надо ни с кем вступать в драку. Мы должны решить всё мирно»