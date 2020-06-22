«Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно». О подвиге защитников крепости вспоминают в Бресте 22 июня

Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остаётся Брестская крепость-герой. Именно здесь прошли памятные мероприятия. Все подробности у нашего корреспондента Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Это тот день в году, когда Брестская крепость не спит всю ночь и вспоминает кровавый рассвет 22 июня 1941 года, когда в 4:15 утра немцы открыли артиллерийский огонь по сонному гарнизону. Около 9 тысяч красноармейцев и пограничников находились в тот момент в крепости, плюс жёны и дети. Гитлеровцы рассчитывали захватить укрепление уже к полудню. Но защитники смогли героически держать оборону несколько дней без еды, воды и боеприпасов. В этих стенах большинство приняли смерть, остальных взяли плен и отправили в концлагеря.

Уже с двух часов ночи цитадель наполнилась особой атмосферой, от которой мурашки по коже. Дорога памяти растянулась от Звезды до площади Церемониалов. На ней изображения, фотографии и строки документов будто оживали, а кадры кинохроники с экрана твердили: здесь началась Великая Отечественная война.

Несмотря на ночь, сотни людей пришли сюда, чтобы ещё раз вспомнить, ощутить, рассказать и показать детям, какой ценой белорусскому народу досталась Победа. Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости

Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно. Ночь, начало войны, мы должны быть здесь, вспомнить погибших и отдать им долг памяти.

Возложить цветы, ощутить всю эту трагедию, которая произошла.