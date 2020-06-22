Когда отца расстреляли, ему было 2 года. Сын защитника Брестской крепости каждый год приходит поклониться к плите мемориала

Новости Беларуси. Среди присутствующих на торжественном мероприятии в Брестской крепости – Владимир Сёмочкин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Среди присутствующих на торжественном мероприятии в Брестской крепости – Владимир Сёмочкин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год, 22 июня, он приходит поклониться к плите мемориала, где написано имя отца – одного из защитников Брестской крепости Ильи Сёмочкина. Политрука фашисты взяли в плен и тут же расстреляли. Сыну на тот момент было два года.
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Владимир Сёмочкин, сын защитника Брестской крепости:
Я знаю основное – что он офицер и с честью исполнил свой долг перед Родиной, перед семьей и перед нами. Боль утраты, приходишь... Это чувство никогда, наверное, не притупится.