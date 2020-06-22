Когда отца расстреляли, ему было 2 года. Сын защитника Брестской крепости каждый год приходит поклониться к плите мемориала

Новости Беларуси. Среди присутствующих на торжественном мероприятии в Брестской крепости – Владимир Сёмочкин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год, 22 июня, он приходит поклониться к плите мемориала, где написано имя отца – одного из защитников Брестской крепости Ильи Сёмочкина. Политрука фашисты взяли в плен и тут же расстреляли. Сыну на тот момент было два года. Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего