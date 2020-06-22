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Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту

22 июня 2020 17:55
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня, посещая легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту-1

Как отметил Президент, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Офицеры посетовали и сразу предложили: надо повышать престиж военной службы.

Президент Беларуси: «Жильё будем строить только для военных и многодетных»

Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту-4

– Командир 3-й роты 383 отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона, старший лейтенант Ребенок. Хотел бы задать один вопрос, касаемо пенсионного возраста. Планируется ли увеличение пенсионного возраста?

Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Военным вы имеете в виду?

– Так точно.

Александр Лукашенко:
Нет.

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# Пенсии # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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