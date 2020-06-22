Планируется ли увеличивать пенсионный возраст для военных? Какие ещё вопросы задавали Президенту

Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня, посещая легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Офицеры посетовали и сразу предложили: надо повышать престиж военной службы. Президент Беларуси: «Жильё будем строить только для военных и многодетных»