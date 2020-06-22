Александр Лукашенко: «В том виде, как мы понимаем эту демократию, её близко нет ни в одной стране»

Новости Беларуси. Беларусь сохранила систему и социальную медицину. Гражданским врачам готовы были помочь люди в белых халатах с погонами, но этого не понадобилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема COVID пока актуальна для Бреста. Он стал последним городом, который сегодня держит удар. Но, как докладывают врачи, ситуация под контролем: пятый день как на плато. Кстати, COVID не только заставил надеть маски, но и сбросить их с некоторых доброжелателей и с самых признанных демократий мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В том виде, как мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране. Я говорю: почему сейчас проще? Вы видели недавно самую демократичную страну. Для начала Францию с желтыми жилетами, как ее там кормили. И не только жандармерия, полицейские, омоновцы в нашем понимании, но и военные.

Ну а сейчас наш хороший добрый друг (я к нему с уважением действительно отношусь, как к ни одному из президентов Соединенных Штатов Америки) – вы видите, как там быстренько разобрались. Ну и то, чего вы не знаете, наверное, хоть и офицеры: быстро демократическая страна подавила все средства массовой информации, и что там происходит на самом деле, никто не знает. А на самом деле в десятках городов введен комендантский час.