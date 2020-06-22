Прямой эфир

Александр Лукашенко: «В том виде, как мы понимаем эту демократию, её близко нет ни в одной стране»

22 июня 2020 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь сохранила систему и социальную медицину. Гражданским врачам готовы были помочь люди в белых халатах с погонами, но этого не понадобилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Пандемия показала несостоятельность платного здравоохранения и тактику повального карантина.

Александр Лукашенко: «В том виде, как мы понимаем эту демократию, её близко нет ни в одной стране»-1

Тема COVID пока актуальна для Бреста. Он стал последним городом, который сегодня держит удар. Но, как докладывают врачи, ситуация под контролем: пятый день как на плато. Кстати, COVID не только заставил надеть маски, но и сбросить их с некоторых доброжелателей и с самых признанных демократий мира.

Александр Лукашенко: «В том виде, как мы понимаем эту демократию, её близко нет ни в одной стране»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В том виде, как мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране. Я говорю: почему сейчас проще? Вы видели недавно самую демократичную страну. Для начала Францию с желтыми жилетами, как ее там кормили. И не только жандармерия, полицейские, омоновцы в нашем понимании, но и военные.

Ну а сейчас наш хороший добрый друг (я к нему с уважением действительно отношусь, как к ни одному из президентов Соединенных Штатов Америки) – вы видите, как там быстренько разобрались. Ну и то, чего вы не знаете, наверное, хоть и офицеры: быстро демократическая страна подавила все средства массовой информации, и что там происходит на самом деле, никто не знает. А на самом деле в десятках городов введен комендантский час.

Александр Лукашенко: «В том виде, как мы понимаем эту демократию, её близко нет ни в одной стране»-7

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

«Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно». О подвиге защитников крепости вспоминают в Бресте 22 июня

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим
19 июня 2020 14:20

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим

«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России
19 июня 2020 13:47

«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России

Александр Лукашенко: Нет большей ценности, чем суверенная и независимая Беларусь
19 июня 2020 09:17

Александр Лукашенко: Нет большей ценности, чем суверенная и независимая Беларусь