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Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным

22 июня 2020 13:47
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным-1

Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня, посещая легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте.

Сила и мощь этого соединения известны с давних времен. Ежедневно военнослужащие бригады не словом, а делом доказывают готовность выполнять любые поставленные задачи.

Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Война будет носить совершенно иной характер. Развязывание войны будет совершенно иным, нежели раньше. Может быть, тоже с бобмежки начнется (но вряд ли) и прочее. Вот, исходя из новой военной доктрины.

Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным-7

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:
На силы специальных операций, в том числе и на 38 десантно-штурмовую бригаду, возложены основные три задачи. В ходе ведения контртеррористической операции окажем содействие органам пограничной службы, Комитету государственной безопасности и Министерству внутренних дел по наведению порядка на территории Республики Беларусь.

Александр Лукашенко:
Контртеррористические операции и наведение порядка внутри страны?

Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным-10

Вадим Денисенко:
Так точно.

Вторая задача: в ходе начала боевых действий ведем контрдиверсионные действия по борьбе на нашей территории с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями противника, которые действуют именно на нашей территории.

Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным-13

Александр Лукашенко:
То есть если негодяи со взрывчаткой и прочим пришли к нам и готовят какую-то диверсию, вы должны это видеть и нейтрализовать?

Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным-16

Вадим Денисенко:
Так точно.

Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным-19

Главе государства показали модернизированные БТРы, радиолинейную станцию «Цитрус», бронемашины «Кайман», передвижной информационный центр, гаубицы и минометы – продукцию нашей оборонки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Вадим Денисенко # Фотофакт

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