Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным

Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня, посещая легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте. Сила и мощь этого соединения известны с давних времен. Ежедневно военнослужащие бригады не словом, а делом доказывают готовность выполнять любые поставленные задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Война будет носить совершенно иной характер. Развязывание войны будет совершенно иным, нежели раньше. Может быть, тоже с бобмежки начнется (но вряд ли) и прочее. Вот, исходя из новой военной доктрины.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:

На силы специальных операций, в том числе и на 38 десантно-штурмовую бригаду, возложены основные три задачи. В ходе ведения контртеррористической операции окажем содействие органам пограничной службы, Комитету государственной безопасности и Министерству внутренних дел по наведению порядка на территории Республики Беларусь. Александр Лукашенко:

Контртеррористические операции и наведение порядка внутри страны?

Вадим Денисенко:

Так точно. Вторая задача: в ходе начала боевых действий ведем контрдиверсионные действия по борьбе на нашей территории с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями противника, которые действуют именно на нашей территории.

Александр Лукашенко:

То есть если негодяи со взрывчаткой и прочим пришли к нам и готовят какую-то диверсию, вы должны это видеть и нейтрализовать?

Вадим Денисенко:

Так точно.