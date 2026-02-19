В Минске 19 февраля состоялась жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу

В Минске 19 февраля состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу. Уже первый тур подарит битву медалистов прошлого розыгрыша, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий облаlатель «золотых» наград – «МЛ Витебск» – начнет защиту титула выездным матчем против жодинского «Торпедо». Серебряный призер – минское «Динамо» в гостях встретится с мозырской «Славией», которая завершила прошлый сезон с бронзой. Дебютные поединки пройдут с 20 по 22 марта, а дуэли второго тура запланированы на начало апреля. Клубы традиционно проведут двухкруговой турнир, который завершится в конце ноября.

Напомним, две худшие команды элитного дивизиона уступят места двум лучшим представителям первой лиги.