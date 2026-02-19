Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире в Португалии

Ирина Шиманович завершила выступление на турнире категории 125 в португальском Оэйраше. В поединке 1/8 финала основной сетки белоруска, занимающая 156-е место в мировом рейтинге, уступила 102-й ракетке планеты Синье Краус из Австрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете соперница дважды отличилась на приеме и при этом не отдала ни одного гейма на собственной подаче. Во второй партии наблюдалась уже более плотная борьба, однако сломить напор своей оппонентки у землячки так и не получилось – поражение с результатом 2:6, 3:6. В парном разряде Шиманович также постигла неудача.