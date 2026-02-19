Муковозчик прокомментировал встречу Лукашенко с председателем Сената Зимбабве

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Но я вот еще хочу на что обратить внимание. На то, как Александр Григорьевич заменяет собой (давайте так, я не в упрек, просто, чтобы не подбирать много слов дипломатичных, я попроще) Министерство иностранных дел, посольство, соответствующее Министерство экономики, промышленности и все остальное. Он что делает? Он говорит вот о чем. Смотрите. Как хорошо было бы, если бы мы с вами построили порт через вашу соседнюю страну. Заставляя Зимбабве выходить работать с Мозамбиком по строительству этой самой железнодорожной ветки.

Нам самим уже не так много остается делать. Зимбабве должно сделать основную работу по согласованию, всему остальному. А потом раздает задания. Вот товарооборот у нас 100 миллионов долларов. Ну-ка, давайте достигать. И отвечать будете вы и Наталья Ивановна. Конечно, он хотел бы послушать ваше мнение, но я не очень понимаю, что они могут сказать, кроме «да» или «нет». Если нет, то они сами себе рубят перспективу зажиточной жизни и перспективу превращения в экономический и политический следом хаб на юге Африки. Поэтому «нет» они не скажут.

Они скажут «да», а как только они скажут «да», Батька сядет на них плотно и будет говорить: «Тогда давайте пропишем дорожную карту. Когда, сколько денег, кто и как?» Вот это и называется дружеские отношения, которые плавно, аккуратно и, в общем, даже незаметно (если не приглядываться) переходят в экономическую плоскость и в плоскость жестко договорных отношений.

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