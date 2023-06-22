22 июня Всемирный день тропического леса. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 22 июня, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. Но не только.

На территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. В этом трагическом списке Тростенец, Хатынь, Озаричи, Красный Берег. По неполным данным, только в лагерях на территории Беларуси погибли около полутора миллионов человек. На территории страны уничтожено более 9 тысяч населенных пунктов. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя – память о них будет жить вечно. И в этот день по всей стране проходят памятные мероприятия.