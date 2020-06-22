Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего

Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остаётся Брестская крепость-герой. Именно здесь начались памятные мероприятия.

В память о погибших 22 июня минуту молчания отсчитал метроном, прозвучали залпы автоматов, на воды Буга спустили венки со свечами, зажжёнными от Вечного огня в честь тех, кто держал оборону крепости дольше, чем противостояли Гитлеру целые страны.

Как отметит Президент, это и был первый шаг советского народа на пути к Победе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти нашего народа. Но они научили нас главному – беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего.