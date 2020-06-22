Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего
Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остаётся Брестская крепость-герой. Именно здесь начались памятные мероприятия.
В память о погибших 22 июня минуту молчания отсчитал метроном, прозвучали залпы автоматов, на воды Буга спустили венки со свечами, зажжёнными от Вечного огня в честь тех, кто держал оборону крепости дольше, чем противостояли Гитлеру целые страны.
Как отметит Президент, это и был первый шаг советского народа на пути к Победе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти нашего народа. Но они научили нас главному – беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего.
Я очень часто напоминаю об этом людям, на злобу сегодняшнего дня. Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, сегодняшнего – в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. Пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, пусть он никогда не заберет у белорусского народа эту мудрость, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле.