Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Иногда бывает завоевать проще, чем защитить. Воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали. Но вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. Если мы – народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить. Единственное, о чем вас попрошу: никогда, буду я, не буду, не позволяйте, чтобы вами понукали.