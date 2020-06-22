«Дорога у нас, сами видите: покрытие – натурэль». С какими вопросами обратились жители Дзержинска к представителю Администрации Президента

Новости Беларуси. В вопросах жителей столичного региона 22 июня разбирались представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со своими замечаниями и предложениями можно было обратиться к начальнику главного идеологического управления Ольге Шпилевской. Больше всего нареканий оказалось на сферу ЖКХ. Так, жители Дзержинска жалуются на дороги и отсутствие канализации. Немало спорных моментов в бытовых и семейных вопросах. Репортаж Оксаны Семашко.

Да, дорога, конечно, у нас, сами видите: покрытие – натурэль.

В Дзержинске уже больше 10 лет. Но когда на Макавчицкой построил дом, и представить не мог, что машину часто придется сдавать в ремонт, жене мыть с незавидным постоянством окна, а ребенку дышать пылью. Всему виной, рассказывает Александр, плохая дорога.

Александр Хлебец:

Если новые районы строятся, их асфальтируют, то здесь пока никто ничего не делает. Мы надеемся, что что-то, конечно, поменяется. Может быть, с вашей помощью, может быть, с тем обращением – сегодня я созванивался с Ольгой, представителем Администрации. Мы надеемся, что нас услышат.

Аналогичная беда настигла и жителей по улице Омельянюка. Положить новенький асфальт обещают после передачи этого участка областным дорожникам.

Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

В перспективной программе у нас четвертая школа. Это уже новая застройка, индивидуальный частный сектор. Там будут выполнены работы по продлению и асфальтированию улицы Кольцевой до Островского и, соответственно, будет проработан вопрос запуска автобусного маршрута.

Где-то не хватает уличных фонарей, в ненадлежащем порядке озеро, ветхие дома или трава по пояс. Да, проблемы есть. И в небольших населенных пунктах, может, даже больше, чем в областных центрах.

Поэтому маршрут выездных приемов, куда едва ли не каждый день приезжают представители Администрации Президента, все чаще охватывает малые города и регионы. Вот и 22 июня в Дзержинске встречали Ольгу Шпилевскую. Начальника главного идеологического управления здесь ждали – все же малая родина гостьи.

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:

Людям нужно объяснять. То есть вот то, что мы все-таки не доходим до каждого человека, такой момент пока есть. Потому что любому человеку можно объяснить, почему, по какой причине тот или иной вопрос не решается, что нужно предпринять, какие шаги, в какую сторону, для того чтобы этот вопрос был решен. Или хотя бы найти какой-то свет в конце тоннеля в решении того или иного вопроса.