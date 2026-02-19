Муковозчик о Совете мира: когда дела будут делать, там и Лукашенко появится

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Трамп в своем амплуа выступил, повторил все нарративы, искупался в славе и, как пишут, как показывают, заснул. Ну, не заснул, вздремнул.

Устал, похвалился, вот и так далее. Да, это все сейчас ни о чем, потому что там те полицейские силы и военные силы, которые обещали отправить в Казахстан, Албанию, Косово, сектор Газа. Они пока незачем. Потому что там все зависит от Израиля на самом деле. Вот с ним бы решать вопрос, да? И понятно, что никакие казахи израильтян именно в секторе Газа не удержат. Потому что те, справедливые или нет, считают эту землю своей, палестинцы своей. А казахи туда поедут непонятно зачем. Поэтому пусть пока Совет мира раскачивается. Когда они начнут дело делать, я уверен, там Александр Лукашенко и появится.

Читайте также:

Муковозчик прокомментировал невыдачу виз белорусской делегации на Совет мира

Воскресенский о переговорах Беларуси и США: мы всегда для них туземцы

Воскресенский: У Запада идет подготовка к 2030 году. Они там все заодно, все были на острове Эпштейна