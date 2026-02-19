Белорусы завоевали четыре награды на первом этапе Кубка России по плаванию

Белорусские спортсмены выиграли четыре награды первого этапа Кубка России по плаванию. Во второй соревновательный день лидер нашей национальной команды Илья Шиманович показал второе время на дистанции 50 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Еще одно серебро принес Артем Ермак, который со вторым результатом, но с юношеским рекордом Беларуси финишировал на стометровке на спине. Накануне они же положили начало медальной коллекции нашей делегации на соревнованиях.

Артем завоевал золото на полтиннике на спине, также установив высшее национальное достижение, а Илья был вторым на сотне брассом. Второй этап турнира уже в предстоящие выходные примет Обнинск.