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«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику

22 июня 2020 11:02
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Новости Беларуси. От героического наследия до современной боеготовности. 22 июня Александр Лукашенко посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику-1

Главе государства показали модернизированные БТРы, радиолинейную станцию «Цитрус», бронемашины «Кайман», передвижной информационный центр, гаубицы и минометы  продукцию нашей оборонки.

«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Один залп – вертолет как свечка. Поэтому у меня с тех пор к «Шилке» хорошее отношение. Много было предложений – давайте, чего там старье! Я вспомнил эту «Шилку» и думаю, если тут спаренный. Ну и посмотрите, на Ближнем Востоке – они ж везде. Куда угодно впихнули и пошли.

– Они ж по воздуху.

Александр Лукашенко:
Да, ну и оперативно. Маневренность высочайшая, перебросили – стреляй. Ну, вот он реализовывал эту задачу.

«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику-7

Поинтересовался Президент и бытом десантников. Казармы, клуб, спортзал и столовая  недавно здесь завершилась реконструкция.

«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику-10

Во время инспекции по части бойцы демонстрировали парашютную подготовку и свое умение Родину защищать.

«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику-13

«Манёвренность высочайшая, перебросили – стреляй». Александр Лукашенко в Бресте оценил военную технику-15

Александр Лукашенко также пообщался с командирами Брестского гарнизона и офицерами Брестской десантно-штурмовой бригады. Во время разговора затронули все актуальные вызовы.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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