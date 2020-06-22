Новости Беларуси. От героического наследия до современной боеготовности. 22 июня Александр Лукашенко посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Один залп – вертолет как свечка. Поэтому у меня с тех пор к «Шилке» хорошее отношение. Много было предложений – давайте, чего там старье! Я вспомнил эту «Шилку» и думаю, если тут спаренный. Ну и посмотрите, на Ближнем Востоке – они ж везде. Куда угодно впихнули и пошли.

– Они ж по воздуху.

Александр Лукашенко:

Да, ну и оперативно. Маневренность высочайшая, перебросили – стреляй. Ну, вот он реализовывал эту задачу.