Новости Беларуси. От героического наследия до современной боеготовности. 22 июня Александр Лукашенко посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От героического наследия до современной боеготовности. 22 июня Александр Лукашенко посетил легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства показали модернизированные БТРы, радиолинейную станцию «Цитрус», бронемашины «Кайман», передвижной информационный центр, гаубицы и минометы – продукцию нашей оборонки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Один залп – вертолет как свечка. Поэтому у меня с тех пор к «Шилке» хорошее отношение. Много было предложений – давайте, чего там старье! Я вспомнил эту «Шилку» и думаю, если тут спаренный. Ну и посмотрите, на Ближнем Востоке – они ж везде. Куда угодно впихнули и пошли.
– Они ж по воздуху.
Александр Лукашенко:
Да, ну и оперативно. Маневренность высочайшая, перебросили – стреляй. Ну, вот он реализовывал эту задачу.
Поинтересовался Президент и бытом десантников. Казармы, клуб, спортзал и столовая – недавно здесь завершилась реконструкция.
Во время инспекции по части бойцы демонстрировали парашютную подготовку и свое умение Родину защищать.
Александр Лукашенко также пообщался с командирами Брестского гарнизона и офицерами Брестской десантно-штурмовой бригады. Во время разговора затронули все актуальные вызовы.