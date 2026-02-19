Муковозчик прокомментировал невыдачу виз белорусской делегации на Совет мира

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здесь два варианта. Либо американцы таким образом дают понять, что кроме Александра Григорьевича они никого не хотят видеть на Совете мира. Вам что надо-то на самом деле? Понты или какая-то рабочая атмосфера и какие-то телодвижения в сторону реальных дел? Либо второй момент, что не всю администрацию Трампа дочистил Илон Маск со своим ведомством. А Рубио сейчас занят Кубой, у него совершенно другие дела.

Он Венгрию посетил, он там всем сестрам по серьгам в Мюнхене раздал. Да, Венс ушел как-то так вот сейчас в тень, сейчас Рубио на вторых, можно сказать, ролях, и, наверное, это упивание своей публичной ролью, может быть, просто заставляет забыть о текущей работе, которой должен заниматься Госдепартамент.

Читайте также:

Воскресенский о переговорах Беларуси и США: мы всегда для них туземцы

Воскресенский: У Запада идет подготовка к 2030 году. Они там все заодно, все были на острове Эпштейна

Воскресенский прокомментировал возможный 20-й пакет санкций ЕС против РБ и РФ