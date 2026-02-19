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Муковозчик прокомментировал невыдачу виз белорусской делегации на Совет мира

19 февраля 2026 18:39
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Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим решение Лукашенко о помиловании, провокации Зеленского в отношении Беларуси, а также отношения нашей страны с африканскими государствами. В эфире писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Муковозчик прокомментировал невыдачу виз белорусской делегации на Совет мира-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здесь два варианта. Либо американцы таким образом дают понять, что кроме Александра Григорьевича они никого не хотят видеть на Совете мира. Вам что надо-то на самом деле? Понты или какая-то рабочая атмосфера и какие-то телодвижения в сторону реальных дел? Либо второй момент, что не всю администрацию Трампа дочистил Илон Маск со своим ведомством. А Рубио сейчас занят Кубой, у него совершенно другие дела.

Он Венгрию посетил, он там всем сестрам по серьгам в Мюнхене раздал. Да, Венс ушел как-то так вот сейчас в тень, сейчас Рубио на вторых, можно сказать, ролях, и, наверное, это упивание своей публичной ролью, может быть, просто заставляет забыть о текущей работе, которой должен заниматься Госдепартамент.

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# Международная политика # Андрей Муковозчик

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