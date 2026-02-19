Белорусы поспорят за награды в лыжных гонках на Паралимпиаде-2026

Белорусские паралимпийцы отправились на зимние Игры четырехлетия. Международные организации официально пригласили нашу команду на мультифорум. Белорусы поспорят за награды в лыжных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представят четыре спортсмена. В составе титулованная Лидия Лобан, двукратный призер Паралипийских игр, чемпионка мира. Валентина Бирило, она же Шац, участница трех Паралимпиад, двукратный призер планетарных форумов, а также Дарья Федькович и Роман Свириденко, которые пока без знаковых побед. Ребята сейчас находятся в Австрии на последнем тренировочном сборе перед мультифорумом и оттуда поедут в Италию.

Николай Шудейко, генеральный секретарь Белорусского паралимпийского комитета:

Церемония открытия у нас запланирована на 6 марта, поэтому, я думаю, будет достаточно времени и вкатиться еще раз, опробовать трассы и почувствовать этот олимпийский или паралимпийский дух в нашем случае. И ждать медали будем.

Естественно, мы сейчас выступаем как полноценный член, как нормальная спортивная делегация, со своим государственным гимном, под государственным флагом, со всей атрибутикой, символикой на нашей спортивной форме. Нормальный прорыв, я думаю, уже в нашем белорусском спорте. Это будет хороший пример для других международных федераций по другим видам спорта.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта, белорусы вступят в борьбу 10-го. За всю суверенную историю нашей страны паралимпийцы-зимники смогли завоевать 40 наград.