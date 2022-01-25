«Остановимся – упадём, затопчут». О чём Президент около трёх часов говорил с учёными? Все темы

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что этот день знаковый, ведь впервые во Дворце Независимости такое представительное собрание деятелей науки – две с половиной сотни ученых. Это те, кого никогда не останавливали трудности, а наоборот, всегда мотивировали, помогали решать, казалось бы, невыполнимые задачи. О подведении итогов в научной отрасли и стратегических задачах – в материале Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Сразу несколько поводов совпали, чтобы встреча Президента и золотых умов страны прошла именно во Дворце Независимости и именно в таком формате. День белорусской науки, который отметим в ближайшее воскресенье, 30 января, 100-летие белорусской академической науки и традиционная церемония вручения госпремий и званий членов-корреспондентов НАН Беларуси. К слову, на этапе становления молодой страны ни самой академии, ни академиков не предполагалось. Не до науки тогда было, не до поддержки ученых (фактически их готовы были отправить на вольные хлеба), но волевым решением первого Президента Беларуси поступили наоборот. В науку стали вкладывать, продолжают и десятилетия спустя. И не сказать, что это игра лишь в одни ворота. Главное требование государства к науке – возможность использовать исследования на практике – соблюдается во всех сферах. От космических до приземленных. Не всегда осязаемые, но оттого не менее важные результаты. Читайте также: Председатель Президиума НАН Беларуси: окупаемость у нас достаточно высокая, даже 100 рублей на рубль затрат Николай Щёкин: нельзя принимать управленческие решения без социсследований, без того, чем общество дышит Игорь Брыло: на базе Белорусской сельхозакадемии мы создаём кластер, который будет заниматься серьёзным направлением

Плоды вложений заметны в сельском хозяйстве. Помимо того, что мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность, так еще и в последние годы (примечательно – пандемийные) можем хвастаться рекордными показателями экспорта, новыми проектами в том же животноводстве. К слову, о земледелии. Во Дворец Независимости привезли импровизированную выставку достижений. Здесь разработки новоизбранных членов-корреспондентов НАН. В сфере медицины – установка для хранения органов при трансплантации, инновационные технологии, разработки месторождений калийных удобрений, станция по водоочистке. Но все начинается с земли. И Александр Лукашенко, сам человек от земли, не раз об этом говорил, так что неудивительно, что внимание заострил именно на этой теме.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Сейчас ставится задача максимально, если зерновые, 100-120 центнеров. Другой селекции не принимаем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но вы проверили эти семена? Владимир Гусаков:

Да. Эти сорта все проверены, мы вас ждем в центре по земледелию весной, и мы покажем, как их… Александр Лукашенко:

На приличных полях. Владимир Гусаков:

Да. Встречу с приглашенными учеными глава государства начинает с неожиданного вопроса к главе Академии наук: по какому принципу отбирали людей? Это важно, ведь развивают отечественную науку явно больше, чем 250 человек, которых уместил Голубой зал Дворца Независимости.

Александр Лукашенко:

Ученые, вы лучше меня знаете, люди очень чувствительные и обидчивые, очень чувствительны к несправедливости. Если уж совещание у Президента, ну так здесь должны быть по соответствующим принципам и критериям отобраны (скажу это плохое слово) лучшие люди. Владимир Гусаков:

Александр Григорьевич, я думаю, что здесь нет обиженных. И в целом в обществе не будет обиженных, поскольку все люди благодарны, что вы приняли решение вот в этом формате провести это совещание.

Александр Лукашенко:

Почему бы не пригласить действительно лучших, которые должны поприсутствовать, поучаствовать, посмотреть на наших лауреатов. Ну и, может быть, высказать свою позицию, свою точку зрения. Может, кто-то не согласен с чем-то. Может быть, нам усовершенствовать нужно какие-то процессы. Даже в таких мелочах чувствуется особое отношение Президента к людям науки. За почти три десятка лет выработалась практически образцовая форма взаимодействия, быть может, еще и потому, что подобные встречи ежегодные. И все же есть еще качества, способные удивлять друг в друге. Александр Лукашенко: «Мы вовремя введем тот завод по производству вакцин, который мы наметили». Читайте здесь. В отраслях экономики каждый год внедряют около трех сотен академических разработок белорусов. Это немало. И все же глава государства настаивает: мы можем больше. Призывает быть активнее. Как говорится, положение и статус академиков обязывают.

Александр Лукашенко:

Это, уважаемые ученые, вопрос не только ваших научных амбиций, но и сохранения нашей государственности и белорусской нации. Не выбьемся в лидеры, отстанем, остановимся, если остановимся, отстанем на века – упадем, затопчут. Подробности тут. И все же главная цель этой встречи – диалог. И необязательно ограничиваться лишь темой науки. Все же те, кто собрались в этом зале, – люди образованные, с пытливым умом и исключительным умением анализировать. Разумеется, им небезразличны события, которые разворачиваются вокруг страны, в которой мы живем. И вопрос о возможном военном конфликте хоть и не озвучивали прямо, все же витал в воздухе. Понимая это, Александр Лукашенко дает исчерпывающий ответ. Еще и еще раз. Для тех, кому предыдущих было недостаточно. Президент Беларуси: «Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы». Смотрите здесь.

Алена Сырова:

Но есть же те, кому выгодно делать из Беларуси и белорусов главного агрессора мира, оплот зла. Уже как-то подзабылась история с мигрантами на белорусско-польской границе, за которых так переживали борцы за демократию. Теперь, как по указке, они сменили пластинку и дружно опасаются за Украину. Плевать хотели на то, что миграционный кризис не исчерпан, поскольку проблема не исчезла. О ней просто перестали говорить самые «независимые» и «правдивые», как только была дана иная команда. «Раньше летали на самолетах, сейчас пешком пошли». Лукашенко рассказал, как мигранты попадают в Европу Около трех часов Президент и ученые обменивались мнениями. Деятели науки рассказывали о своих достижениях, Александр Лукашенко внимательно выслушивал и уводил беседу в актуальную, злободневную, если хотите, бытовую сторону. Ну как, пользуясь случаем, не спросить главу «Беларуськалия» о работе во времена санкционного давления? Читайте здесь.

От земного к возвышенному. Год исторической памяти начался в стране. И важно, чтобы за эти 12 месяцев белорусы научились гордиться собой и своим прошлым, и здесь не обойтись без помощи ученых и без новых подходов к донесению информации. В условиях войны именно в инфополе перевесить не так-то просто. «Дойти надо до агрогородков». Как сделать, чтобы белорусы научились гордиться собой? Читайте далее. Знать свою историю, гордиться своим народом, чувствовать и понимать, чем отличаешься от сотен других – это не про национализм. Разве вообще возможно отрицание других в многонациональной, многоконфессиональной стране, которой является Беларусь? Нас уж точно нельзя упрекнуть в ущемлении национальных меньшинств, мы как обычно больше думаем о других, часто отодвигая себя на второй план. Например, в вопросах белорусского языка. Президент сегодня даже был вынужден вступиться за матчыну мову.

Александр Лукашенко:

Русский язык – мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Так сложилось. Но уж следом и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти родная беларуская мова. Нельзя забывать свой язык. Если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы. Далее – здесь. От подобной встречи ко встрече в зале все больше молодых людей. Это тоже результат общей работы. Решение того же жилищного вопроса. К слову, совсем недавно средний возраст ученых НАН был 60 лет, сегодня – 45. Как говорится, почувствуйте разницу. И большинство их тех, кто получал награды и звания из рук Президента, именно такие – молодые, активные, прогрессивные.