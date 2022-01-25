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«Под землёй и на земле». А вы знали, что «Беларуськалий» использует машины только отечественного производства?

25 января 2022 17:55
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Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алена Сырова, политический обозреватель:
Около трех часов Президент и ученые обменивались мнениями. Деятели науки рассказывали о своих достижениях, Александр Лукашенко внимательно выслушивал и уводил беседу в актуальную, злободневную, если хотите, бытовую сторону. Ну как, пользуясь случаем, не спросить главу «Беларуськалия» о работе во времена санкционного давления?

«Под землёй и на земле». А вы знали, что «Беларуськалий» использует машины только отечественного производства?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Иван Иванович, мне Владимир Григорьевич [академик Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси – прим. ред.] или оговорился, или думал, что я не в теме, сказал, что все, что ты сегодня используешь под землей и на земле – машины нашего производства.  

«Под землёй и на земле». А вы знали, что «Беларуськалий» использует машины только отечественного производства?-4

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:  
Сегодня импортозамещение, которое мы освоили за предыдущие годы, тот процент оборудования, которое изготавливается в настоящее время на предприятиях Республики Беларусь, позволяет нам достаточно уверенно чувствовать себя. Сегодня, действительно, все оборудование для новых очистных забоев поставляется с предприятий Республики Беларусь.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Иван Головатый # Владимир Гусаков # Алена Сырова # Фотофакт

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