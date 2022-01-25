«Под землёй и на земле». А вы знали, что «Беларуськалий» использует машины только отечественного производства?

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Около трех часов Президент и ученые обменивались мнениями. Деятели науки рассказывали о своих достижениях, Александр Лукашенко внимательно выслушивал и уводил беседу в актуальную, злободневную, если хотите, бытовую сторону. Ну как, пользуясь случаем, не спросить главу «Беларуськалия» о работе во времена санкционного давления?