В Венесуэле произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение произошло в Венесуэле. Сообщается о масштабных разрушениях. В Каракасе и других городах полностью уничтожены или серьезно повреждены сотни жилых домов, на месте обвалов идут поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока известно о 32 погибших и более 700 пострадавших. Однако, власти заявляют, что эти данные не окончательные. В Венесуэле наблюдаются перебои со связью и интернетом, закрыт центральный аэропорт. Временный президент Делси Родригес объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения.

Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы: Я хочу, чтобы Венесуэла знала, что в условиях национального единства она может рассчитывать на власти, на национальное правительство и региональные власти, которые уже развернуты по всей стране, где эти два последовательных землетрясения ощущались практически во всех штатах, но особенно в наиболее пострадавших районах, где мы уже занимаемся оказанием помощи людям. Мы также решаем проблему потери жилья. В условиях национального единства мы преодолеем эту ситуацию. И еще раз от имени Венесуэлы я благодарю тех, кто незамедлительно связался с нами, чтобы выразить свою солидарность и поддержку.

Нам с трудом удалось открыть дверь. Но за ней было облако дыма, которое не позволяло нам ничего разглядеть. А когда мы спустились вниз, картина была как в фильме ужасов. Нам пришлось перелезать через обломки и все такое. Я видела, как из других зданий также выбирались люди.

Людей, оказавшихся в зоне бедствия, призвали срочно покинуть дома из-за опасности афтершоков. И внимательно следить за сообщениями экстренных служб. А водителей – не занимать дороги, чтобы освободить проезд для машин спасателей и скорой помощи. Занятия в школах отменили на несколько дней. Министерство образования сообщило, что некоторые учреждения будут использованы в качестве убежищ и пунктов временного размещения пострадавших.