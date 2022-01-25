Председатель Президиума НАН Беларуси: окупаемость у нас достаточно высокая, даже 100 рублей на рубль затрат

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что этот день знаковый, ведь впервые во Дворце Независимости такое представительное собрание деятелей науки – две с половиной сотни ученых. Это те, кого никогда не останавливали трудности, а наоборот, всегда мотивировали, помогали решать, казалось бы, невыполнимые задачи.