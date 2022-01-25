Председатель Президиума НАН Беларуси: окупаемость у нас достаточно высокая, даже 100 рублей на рубль затрат
Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что этот день знаковый, ведь впервые во Дворце Независимости такое представительное собрание деятелей науки – две с половиной сотни ученых. Это те, кого никогда не останавливали трудности, а наоборот, всегда мотивировали, помогали решать, казалось бы, невыполнимые задачи.
Сразу несколько поводов совпали, чтобы встреча Президента и золотых умов страны прошла именно во Дворце Независимости и именно в таком формате. День белорусской науки, который отметим в ближайшее воскресенье, 30 января, 100-летие белорусской академической науки и традиционная церемония вручения госпремий и званий членов-корреспондентов НАН Беларуси. К слову, на этапе становления молодой страны ни самой академии, ни академиков не предполагалось. Не до науки тогда было, не до поддержки ученых (фактически их готовы были отправить на вольные хлеба), но волевым решением первого Президента Беларуси поступили наоборот. В науку стали вкладывать, продолжают и десятилетия спустя. И не сказать, что это игра лишь в одни ворота.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Окупаемость достаточно высокая. Что касается программ прикладных исследований и прикладных разработок, там может быть эффективность, как я уже сказал, и 10, и 20, и даже 100 рублей на рубль затрат. По зарубежным заказам наших партнеров и заказчиков делаются разработки, производится продукция и продается. Но мы работаем со всеми отраслями и министерствами Беларуси.
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