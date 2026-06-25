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Лукашенко: Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки

25 июня 2026 08:01
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Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-восточном побережье Африки и готова к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, в том числе с участием соседних государств региона. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Мозамбика с Днем Независимости. Белорусский лидер отметил, что сейчас, в эпоху быстрых изменений в геополитическом ландшафте и структурной трансформации мировой торговли, растет необходимость в надежных партнерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки-2

«Убежден, что опыт белорусской стороны в механизации сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности, модернизации горнодобывающей промышленности будет способствовать экономическому развитию Мозамбика и повышению благополучия его граждан», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал Президенту Мозамбика крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности, а всем мозамбикцам – мира и процветания.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Мозамбик

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