Лукашенко: Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки

Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-восточном побережье Африки и готова к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, в том числе с участием соседних государств региона. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Мозамбика с Днем Независимости. Белорусский лидер отметил, что сейчас, в эпоху быстрых изменений в геополитическом ландшафте и структурной трансформации мировой торговли, растет необходимость в надежных партнерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.