Прямой эфир

Игорь Брыло: на базе Белорусской сельхозакадемии мы создаём кластер, который будет заниматься серьёзным направлением

25 января 2022 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Плоды вложений заметны в сельском хозяйстве. Помимо того, что мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность, так еще и в последние годы (примечательно – пандемийные) можем хвастаться рекордными показателями экспорта, новыми проектами в том же животноводстве.  

Игорь Брыло: на базе Белорусской сельхозакадемии мы создаём кластер, который будет заниматься серьёзным направлением-1

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Любая, даже перерабатывающая промышленность наша, любой вид продукта питания все равно сопровождается, где-то идет вместе с Научно-практическим центром по продовольствию. Любая какая-то технология по семенам – семена кукурузы, семена зерновых культур и так далее – это тоже вклад Научно-практического центра по земледелию. Механизация та же самая. Конечно, все разработки наших новых комбайнов, нашей новой техники – где-то больше, где-то меньше, но тем не менее с участием научных кадров страны.

Сейчас стала модна такая аббревиатура, как точное земледелие. Поэтому на базе нашей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии мы создаем такого рода кластер, который будет заниматься именно этим таким серьезным направлением.  

Игорь Брыло: на базе Белорусской сельхозакадемии мы создаём кластер, который будет заниматься серьёзным направлением-4

Читайте также:  

Александр Лукашенко: «Мы вовремя введём тот завод по производству вакцин, который мы наметили»

«Под землёй и на земле». А вы знали, что «Беларуськалий» использует машины только отечественного производства?

Николай Щёкин: нельзя принимать управленческие решения без социсследований, без того, чем общество дышит

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Щёкин: нельзя принимать управленческие решения без социсследований, без того, чем общество дышит
25 января 2022 19:41

Николай Щёкин: нельзя принимать управленческие решения без социсследований, без того, чем общество дышит

Председатель Президиума НАН Беларуси: окупаемость у нас достаточно высокая, даже 100 рублей на рубль затрат
25 января 2022 19:39

Председатель Президиума НАН Беларуси: окупаемость у нас достаточно высокая, даже 100 рублей на рубль затрат

Виктор Саевич: «Запад сейчас находится в тяжелейшей ситуации. Им надо новые успехи, им надо разгромить Россию»
25 января 2022 19:28

Виктор Саевич: «Запад сейчас находится в тяжелейшей ситуации. Им надо новые успехи, им надо разгромить Россию»