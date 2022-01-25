Игорь Брыло: на базе Белорусской сельхозакадемии мы создаём кластер, который будет заниматься серьёзным направлением

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плоды вложений заметны в сельском хозяйстве. Помимо того, что мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность, так еще и в последние годы (примечательно – пандемийные) можем хвастаться рекордными показателями экспорта, новыми проектами в том же животноводстве.