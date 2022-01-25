Игорь Брыло: на базе Белорусской сельхозакадемии мы создаём кластер, который будет заниматься серьёзным направлением

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Плоды вложений заметны в сельском хозяйстве. Помимо того, что мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность, так еще и в последние годы (примечательно – пандемийные) можем хвастаться рекордными показателями экспорта, новыми проектами в том же животноводстве.
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Любая, даже перерабатывающая промышленность наша, любой вид продукта питания все равно сопровождается, где-то идет вместе с Научно-практическим центром по продовольствию. Любая какая-то технология по семенам – семена кукурузы, семена зерновых культур и так далее – это тоже вклад Научно-практического центра по земледелию. Механизация та же самая. Конечно, все разработки наших новых комбайнов, нашей новой техники – где-то больше, где-то меньше, но тем не менее с участием научных кадров страны.
Сейчас стала модна такая аббревиатура, как точное земледелие. Поэтому на базе нашей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии мы создаем такого рода кластер, который будет заниматься именно этим таким серьезным направлением.