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«Меня назвали в честь бабушки». Чемпионка II Европейских игр рассказала о своём имени

25 января 2022 19:57
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Новости Беларуси. Татьянин день. 25 января свой праздник отмечают обладательницы этого прекрасного имени. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Меня назвали в честь бабушки». Чемпионка II Европейских игр рассказала о своём имени-1

Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр:
Меня назвали в честь бабушки. Папину маму зовут Татьяна, и он как мужик в семье решил, что я буду Татьяной.

Усердие важно не только в балете (материал о приме Большого театра читайте здесь). Это качество необходимо и в спорте. Что такое скорость, попадание прямо в яблочко, об этом лучше всего знает Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр.

«Меня назвали в честь бабушки». Чемпионка II Европейских игр рассказала о своём имени-4

Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр:  
Самое интересное, что меня мои соперники воспринимают как Татьяна, а не Таня. Везде в протоколах я подписана «Татьяна», и они все думают, что у меня сокращенное и полное имя – Татьяна. И они всегда ко мне обращаются Татьяна.

«Меня назвали в честь бабушки». Чемпионка II Европейских игр рассказала о своём имени-7

Впереди у Татьяны – чемпионат Беларуси по длинным метаниям. А дальше – зимний Кубок Европы и, надеемся, много новых побед.

Пообщались с известными белорусками с именем Татьяна. Подробнее здесь.

# Белорусские спортсмены # общество # Татьяна Холодович # Фотофакт

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