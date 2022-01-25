«Меня назвали в честь бабушки». Чемпионка II Европейских игр рассказала о своём имени
Новости Беларуси. Татьянин день. 25 января свой праздник отмечают обладательницы этого прекрасного имени. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр:
Меня назвали в честь бабушки. Папину маму зовут Татьяна, и он как мужик в семье решил, что я буду Татьяной.
Усердие важно не только в балете (материал о приме Большого театра читайте здесь). Это качество необходимо и в спорте. Что такое скорость, попадание прямо в яблочко, об этом лучше всего знает Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр.
Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр:
Самое интересное, что меня мои соперники воспринимают как Татьяна, а не Таня. Везде в протоколах я подписана «Татьяна», и они все думают, что у меня сокращенное и полное имя – Татьяна. И они всегда ко мне обращаются Татьяна.
Впереди у Татьяны – чемпионат Беларуси по длинным метаниям. А дальше – зимний Кубок Европы и, надеемся, много новых побед.
Пообщались с известными белорусками с именем Татьяна. Подробнее здесь.