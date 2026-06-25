Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь 14 кроссовых мотоциклов

Он принадлежит польскому перевозчику. Еще на этапе весогабаритного контроля специалисты зафиксировали серьезное расхождение.

В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 14 кроссовых мотоциклов. Техника перемещалась в грузовом автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Грабинская, главный инспектор Брестской таможни:

Фактический вес товаров составил почти четыре тонны вместо заявленных в сопроводительных документах двух тонн. При осмотре грузового отделения транспортного средства сотрудники таможни обнаружили неуказанные в декларации мотоциклы. Их стоимость составила порядка 500 тысяч рублей, а это 89 тысяч рублей недостающих таможенных платежей. В отношении польского перевозчика Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со статьей 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Речь идет о недекларировании товаров. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.