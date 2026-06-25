В Париже мигранты в уличных лагерях пытаются пережить 40-градусную температуру

В Париже мигранты, живущие в уличных лагерях, пытаются пережить аномальную жару. Температура в столице Франции поднимается до 40 градусов – по данным синоптиков, это первый случай, когда в июне фиксируют такую отметку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере города сотни людей спасаются от солнца в тени. Городские службы установили дополнительные точки с водой, но этого недостаточно. Одни мигранты говорят, что в палатке невозможно находиться – жара вызывает головокружение, многие чувствуют себя плохо. Другие отмечают, что спасаются купанием в канале, но подчеркивают – жизнь без дома в такую погоду становится опасной.

По оценкам гуманитарных структур, на улицах Парижа сейчас живут около 1800 мигрантов – вдове больше, чем несколько месяцев назад. Волонтеры вынуждены развозить воду по лагерям, хотя обычно занимаются административной и социальной поддержкой. Представители организаций подчеркивают: установка кранов – лишь временная мера. Главная проблема – отсутствие жилья, а вместе с жарой растут и риски насилия и нападений.