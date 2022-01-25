Президент Беларуси: «Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы»

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как Президента, но и как человека, отвечающего за Вооруженные Силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы. Вот люди старшего поколения меня поддержат. Все вы знаете историю. Почему по Беларуси торжественным маршем в последнюю войну фашисты прошли в течение полтора месяца? Вы же помните. Буквально за несколько дней. Бомбили Минск, и Беларусь была поставлена на колени. Этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, не то что боялись, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать. Пример был – в канун выборов, после выборов. Я вам искренне признался, когда мне пришлось поднять пол-армии и бросить на запад. И если бы мы вовремя не перекрыли все направления их действий желаемых, может быть, и ситуация бы по-другому разворачивалась.