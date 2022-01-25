Президент Беларуси: «Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы»
Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как Президента, но и как человека, отвечающего за Вооруженные Силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы. Вот люди старшего поколения меня поддержат. Все вы знаете историю. Почему по Беларуси торжественным маршем в последнюю войну фашисты прошли в течение полтора месяца? Вы же помните. Буквально за несколько дней. Бомбили Минск, и Беларусь была поставлена на колени. Этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, не то что боялись, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать. Пример был – в канун выборов, после выборов. Я вам искренне признался, когда мне пришлось поднять пол-армии и бросить на запад. И если бы мы вовремя не перекрыли все направления их действий желаемых, может быть, и ситуация бы по-другому разворачивалась.
Сегодня гвалт: учения, учения, учения! Единственное, чтобы вы понимали, совпали эти учения с формированием на юге некоего контингента белорусских Вооруженных Сил. Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками. И оттуда в основном идет все оружие и боеприпасы. Поэтому с Украиной, к большому сожалению, нам непросто. И нам надо в ускоренном варианте создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной. И вся эта работа наша, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным еще в прошлом году на юге провести. Это нам надо, а не России. В результате этих учений мы будем видеть, где и какие части нам надо сосредоточить.
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