Николай Щёкин: нельзя принимать управленческие решения без социсследований, без того, чем общество дышит

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное требование государства к науке – возможность использовать исследования на практике – соблюдается во всех сферах, от космических до приземленных. Не всегда осязаемые, но оттого не менее важные результаты.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Социология, мы видим, насколько сегодня востребована, потому что нельзя принимать решения, управленческие прежде всего, без социологических исследований, без того, чем общество дышит. И вот сегодняшний даже процесс обсуждения проекта Конституции и уже подход ко второму этапу – к референдуму – идет сопровождение гуманитарных наук. Это тоже надо понимать.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Мы вовремя введём тот завод по производству вакцин, который мы наметили»
«Под землёй и на земле». А вы знали, что «Беларуськалий» использует машины только отечественного производства?
Председатель Президиума НАН Беларуси: окупаемость у нас достаточно высокая, даже 100 рублей на рубль затрат