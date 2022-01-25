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Николай Щёкин: нельзя принимать управленческие решения без социсследований, без того, чем общество дышит

25 января 2022 19:41
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Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Главное требование государства к науке – возможность использовать исследования на практике – соблюдается во всех сферах, от космических до приземленных. Не всегда осязаемые, но оттого не менее важные результаты.  

Николай Щёкин: нельзя принимать управленческие решения без социсследований, без того, чем общество дышит-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Социология, мы видим, насколько сегодня востребована, потому что нельзя принимать решения, управленческие прежде всего, без социологических исследований, без того, чем общество дышит. И вот сегодняшний даже процесс обсуждения проекта Конституции и уже подход ко второму этапу – к референдуму – идет сопровождение гуманитарных наук. Это тоже надо понимать.  

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# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Николай Щекин # Алена Сырова # Фотофакт

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