Николай Щёкин: нельзя принимать управленческие решения без социсследований, без того, чем общество дышит

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное требование государства к науке – возможность использовать исследования на практике – соблюдается во всех сферах, от космических до приземленных. Не всегда осязаемые, но оттого не менее важные результаты.