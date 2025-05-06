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Новости по тегу #Владимир Гусаков

В НАН Беларуси прошла международная конференция «Великая Победа во имя мира и созидания»
06 мая 2025 13:36

В НАН Беларуси прошла международная конференция «Великая Победа во имя мира и созидания»

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м
26 апреля 2025 08:05

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м

Бюджет Союзного государства исполнен на 99,7% – Дмитрий Мезенцев
06 февраля 2025 11:02

Бюджет Союзного государства исполнен на 99,7% – Дмитрий Мезенцев

Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки
29 января 2025 10:33

Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки

Учёные представили более 300 разработок и технологий на выставке ко Дню белорусской науки
23 января 2025 20:00

Учёные представили более 300 разработок и технологий на выставке ко Дню белорусской науки

В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества
15 декабря 2024 07:37

В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества

В космической программе «Комплекс-СГ» один из спутников будет белорусским – Пётр Витязь
08 декабря 2024 10:56

В космической программе «Комплекс-СГ» один из спутников будет белорусским – Пётр Витязь

Марзалюк: членкоры и академики – самый важный элемент НАН, они должны быть флагманами
03 декабря 2024 18:52

Марзалюк: членкоры и академики – самый важный элемент НАН, они должны быть флагманами

Косинец: надо услышать и НАН, какие будут доводы со стороны учёных
03 декабря 2024 13:51

Косинец: надо услышать и НАН, какие будут доводы со стороны учёных

Учёные НАН Беларуси и Объединённого института ядерных исследований обсудили перспективы взаимодействия
14 ноября 2024 07:27

Учёные НАН Беларуси и Объединённого института ядерных исследований обсудили перспективы взаимодействия

Академия наук омолаживается! Почему специалисты закрепляются в НАН?
04 августа 2024 17:25

Академия наук омолаживается! Почему специалисты закрепляются в НАН?

Как Академия наук зарабатывает на своих изобретениях? Рассказал председатель Президиума
04 августа 2024 17:25

Как Академия наук зарабатывает на своих изобретениях? Рассказал председатель Президиума