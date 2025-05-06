Новости по тегу #Владимир Гусаков

Для участников международной конференции подготовили тематические выставки. Здесь представлены артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные при раскопках 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Минобороны.
От микроэлектроники и биотехнологий до искусственного интеллекта.
Это результат слаженной работы в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, электроники, материаловедения – трех программ, касающихся обороны и безопасности Союзного государства. Всего же исполнено 78 союзных научных проектов на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей.
Это самая большая в Беларуси вакуумная установка, которая может пропускать одновременно до полутора тонн материала.
Также в здании НАН состоялось собрание научной общественности.
Организация подобных конкурсов стала доброй традицией для Национальной академии наук. Основная цель – стимулировать интерес молодежи к научным исследованиям, повысить престиж научной деятельности в стране.
Без договора о Союзном государстве не было бы такого научного взаимодействия и тесной интеграции, отмечают ученые.
К слову, вузы с наукой и счастливы бы сотрудничать. Глава БГУИР знает, молодежь хочет и может предлагать, и глупо этим пренебрегать сейчас.
«Здесь нет даже ни одной соринки, которая была бы брошена на тень Национальной академии наук или какой-то был субъективизм. Все абсолютно объективно, честно».
Разработки новых материалов и адресная доставка лекарств с помощью нанообъектов – такие проекты уже связывают ученых Национальной академии наук Беларуси и Объединенного института ядерных исследований.
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