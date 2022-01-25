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«Дойти надо до агрогородков». Как сделать, чтобы белорусы научились гордиться собой?

25 января 2022 18:36
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Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дойти надо до агрогородков». Как сделать, чтобы белорусы научились гордиться собой?-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Год исторической памяти начался в стране. И важно, чтобы за эти 12 месяцев белорусы научились гордиться собой и своим прошлым, и здесь не обойтись без помощи ученых и без новых подходов к донесению информации. В условиях войны именно в инфополе перевесить не так-то просто.

«Дойти надо до агрогородков». Как сделать, чтобы белорусы научились гордиться собой?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дойти надо до агрогородков, чтобы у каждого был свой план. И из этих всех планов громадье это выльется в то, что пройдут тысячи мероприятий. И люди скажут: «Да, был Год исторической памяти, и вот это, это, это случилось, произошло». Надо обязательно неформально. Формализм неприемлем. Это будет во вред. Надо обобщить и взять на контроль. Где-то, может быть, и какую-то копейку дать кому-то, профинансировать придется. Поэтому эти планы должны быть по вертикали в целом. Обязательно. Еще на что я хочу обратить внимание сегодня.

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# Год исторической памяти # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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