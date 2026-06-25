Необычная скамейка и Пушкин-оратор – в Жодино в парке Мира появились новые арт-объекты

В парке Мира в Жодино завершилось обновление зоны отдыха – теперь это настоящая галерея под открытым небом. Пространство стало интерактивным – каждый прохожий может почувствовать себя соавтором городской среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная изюминка локации – скамейка-трансформер. Ее особенность в том, что внешний вид не остается неизменным – поверхность покрыта специальными элементами, позволяющими прохожим самостоятельно менять рисунки. На скамье можно собрать три разных изображения – каждое посвящено ключевым символам города. Центральное место в этих сюжетах, конечно, отведено легендарному БЕЛАЗу. Арт-объект уже привлек немало внимания.

Она прикольная, мы ее уже не в первый раз видим. Мы видели, как люди собирают ее.

Мы впервые пришли тут в парк отдохнуть и увидели скамейку-пазл и решили пособирать. Очень интересная скамейка, у нас таких больше нет. Можно не только посидеть, но и пазлы поскладывать.

Есть и другие оригинальные детали. Появилась фигура Александра Пушкина – по задумке авторов, поэт здесь выступает в роли вдохновляющего оратора. Еще один необычный элемент – фонарь, который приветствует прохожих.