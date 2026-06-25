В Польше стартовали совместные с Литвой военные учения

Страны НАТО продолжают наращивать военную активность у границы с Беларусью. Так в Польше проходят масштабные учения «Янтарный защитник», в которых участвуют, в том числе, подразделения Вооруженных сил Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего задействовано более 10 тысяч военнослужащих и около сотни единиц бронетехники и авиации. Стратегическая цель тренировки – проверка боеготовности войск союзников по НАТО по защите восточных рубежей Альянса.

Войцех Зиолковский, генерал польской армии:

Сегодня мы проводим учения на полигоне, отрабатывая совместные действия в различных условиях. Именно эти совместные тренировки позволяют нам совершенствовать свои навыки и проверять системы управления и связи, чтобы убедиться в их полной совместимости, а также их устойчивость ко всем видам помех.

Маневры включают сложные тактические задачи, в том числе преодоление водных препятствий и организацию военных операций с участием союзных сил. Польская армия также задействовала в учениях бронемашины собственного производства и поступившие на вооружение американские вертолеты.