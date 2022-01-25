Александр Лукашенко: «У нас нет другого выбора, мы должны быть среди лидеров»

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с Национальной академией наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед началом мероприятия глава государства осмотрел выставку во Дворце Независимости, посвященную научным достижениям в различных областях знаний. Например, разработки в сфере АПК – начиная от селекции семян и заканчивая переработкой и производством продуктов питания, в том числе в рамках импортозамещения. Глава государства подчеркнул, что этот день знаковый, ведь впервые во Дворце Независимости такое представительное собрание деятелей науки: 250 ученых. Это те, кого никогда не останавливали трудности, а наоборот, всегда мотивировали, помогали решать, казалось бы, невыполнимые задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так сложилось исторически, наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Это естественно. Наука – тоже сфера конкуренции. Наши достижения всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси поведение и действия. Однако, вопреки санкциям, с которыми мы живем, развиваемся в это время, многого мы достигли. Теперь ситуация усложняется и пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетанием военной истерии на белорусских границах – все вы это видите и не хуже меня понимаете. Сейчас мы видим, какие глобальные изменения происходят в информационной и технической сферах. Знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет, рискует потерять все, в том числе и страну. По сути, у нас нет другого выбора, мы должны быть среди лидеров.