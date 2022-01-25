«У нас очень много задумок». Татьяна Лугина рассказала, чем удивит покупателей белорусский легпром в 2022 году

Новости Беларуси. Татьянин день. 25 января свой праздник отмечают обладательницы этого прекрасного имени. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»: Наверное, история моего имени не содержит каких-то глубоких тайн или секретов. В то время, в 70-е годы Советского Союза, имя Татьяна, Танюша было достаточно популярным.

Если верить значению имени, Татьяны преданы семье, а в дело жизни уходят с головой. В детстве она мечтала стать учителем, но ателье перекроило планы выпускницы школы. Татьяна Лугина навсегда запомнила, как умело портные создают прекрасное из бесформенной плоской ткани. За пять дней научилась рисовать, чтобы поступить в колледж. Дальше ждал университет. Сейчас наша героиня придает лоск белорусской моде. День председателя концерна «Беллегром» расписан по минутам.

Татьяна Лугина:

Конкуренция на рынке с каждым годом усиливается, поэтому один из наиболее главных критериев в своем труде – это постоянная работа над поиском нового ассортимента. Не можем мы жить и без моды. У нас очень много задумок в этом году: и различные выставки, и мероприятия, и фешн-недели, которые будут проходить в стране. Потому что производство – это замечательно, но транслировать себя или завоевывать лояльность покупателя, показывать в стране, что у нас есть производство, которое готово не только промышленную моду выпускать, но и какие-то штучные изделия, штучные коллекции.