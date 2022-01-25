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«Раньше летали на самолётах, сейчас пешком пошли». Лукашенко рассказал, как мигранты попадают в Европу

25 января 2022 18:02
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Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Раньше летали на самолётах, сейчас пешком пошли». Лукашенко рассказал, как мигранты попадают в Европу-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Есть те, кому выгодно делать из Беларуси и белорусов главного агрессора мира, оплот зла. Уже как-то подзабылась история с мигрантами на белорусско-польской границе, за которых так переживали борцы за демократию. Теперь как по указке они сменили пластинку и дружно опасаются за Украину. И плевать хотели на то, что миграционный кризис не исчерпан, поскольку проблема не исчезла. О ней просто перестали говорить самые «независимые» и «правдивые», как только была дана иная команда.

«Раньше летали на самолётах, сейчас пешком пошли». Лукашенко рассказал, как мигранты попадают в Европу-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Раньше летали на самолетах, сейчас пешком пошли. Пока не толпы, а просачиваются понемножку сюда. И каждые сутки. Вот за прошлую неделю, это по их данным, заявляют о том, что до 200 человек за неделю перешло на ту сторону – Польша, Литва, Латвия. В основном в Польшу. Поэтому надо решать в корне вопрос. Там решать. Там, где их сожгли, убили родственников, разорили их страны. Не решим ту проблему – все время будут люди тянуться сюда. И они идут не только через Беларусь и не только по тем каналам, которые вы знаете, – Средиземное море. Они идут и по северу (через Россию, Финляндию) туда и так далее. Они идут и через Украину. Но выбрали Беларусь, чтобы в средствах массовой информации показать. И вот эти провокации будут постоянно. Совсем недавно, вы, наверное, слышали, стрельба по нашим государственным знакам на границе, другие провокации. Казалось бы, мелкие. Но я вам как пограничник скажу, и вчера генерал Лаппо (подробнее здесь) об этом говорил, что все начинается с этих мелочей. Постепенно эскалация идет.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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