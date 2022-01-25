Александр Лукашенко: «Если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, благодаря этим нашим безумцам бчбшным, мы, отметая все, как это говорят, выплеснули ребенка. Беларуская мова. Родная беларуская мова. Вы павінны разумець, што тое, што нас адрознівае ад другіх – гэта ёсць наш белорусский язык, беларуская мова. Нам не надо от этого уходить, надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал, пусть так сложилось, что это наш русский язык, наш. Но русский язык нас не отличает от других. А беларуская мова адрознівае ад другіх. Если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы. Под впечатлением августа 2020 года мы начали как-то выплескивать с этой водой мутной, и ребенка можем выплеснуть. Этого ни в коем случае не должно быть.