Татьяна Уласень: когда закончу карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний

Новости Беларуси. Татьянин день. 25 января свой праздник отмечают обладательницы этого прекрасного имени. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем удивит покупателей белорусский легпром в 2022 году – читайте здесь. Наша следующая героиня не может жить без балета. Неповторимая, грациозная Татьяна Уласень.

Татьяна Уласень:

Я очень благодарна маме, что она меня отдала на балет. Я считаю, что я счастливый человек, потому что занималась профессией, которую люблю.

Ее день начинается с репетиции. По нескольку часов, независимо – премьера или уже детально выученная постановка. Движения должны быть точны до миллиметра. Марлен Дитрих в «Фаусте», Фея Карабос в «Спящей красавице», Леди Капулетти в «Ромео и Джульетте», Цыганка в «Дон Кихоте». Ей дорог каждый персонаж, добрый или злой. Важно, чтобы зритель поверил, а еще – мечта.

Татьяна Уласень:

Для меня, это когда зритель увидел на сцене персонажа и поверил мне. Увидел не меня, а именно героиню, которую я исполняю. Думаю, что когда закончу свою карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний молодому поколению.