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Татьяна Уласень: когда закончу карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний

25 января 2022 19:56
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Новости Беларуси. Татьянин день. 25 января свой праздник отмечают обладательницы этого прекрасного имени. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Наша следующая героиня не может жить без балета. Неповторимая, грациозная Татьяна Уласень.

Татьяна Уласень: когда закончу карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний-1

Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Мама хотела назвать меня Настенькой, а брат – Оксаной, а папа пошел и записал Татьяной. И я очень рада, потому что мне очень нравится это имя, оно мне очень, кажется, подходит. Оно мне дает силы, я черпаю из него какую-то энергию.

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Татьяна Уласень: когда закончу карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний-4

Татьяна Уласень:
Я очень благодарна маме, что она меня отдала на балет. Я считаю, что я счастливый человек, потому что занималась профессией, которую люблю.

Татьяна Уласень: когда закончу карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний-7

Ее день начинается с репетиции. По нескольку часов, независимо – премьера или уже детально выученная постановка. Движения должны быть точны до миллиметра. Марлен Дитрих в «Фаусте», Фея Карабос в «Спящей красавице», Леди Капулетти в «Ромео и Джульетте», Цыганка в «Дон Кихоте». Ей дорог каждый персонаж, добрый или злой. Важно, чтобы зритель поверил, а еще – мечта.

Татьяна Уласень: когда закончу карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний-10

Татьяна Уласень:
Для меня, это когда зритель увидел на сцене персонажа и поверил мне. Увидел не меня, а именно героиню, которую я исполняю. Думаю, что когда закончу свою карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний молодому поколению.

Татьяна Уласень: когда закончу карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний-13

Занавес открывается, на сцену выходит прима, которая завораживает зрителя, и уже первая часть спектакля пролетает просто на одном дыхании.

Пообщались с известными белорусками с именем Татьяна. Подробнее здесь.

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Татьяна Уласень # Фотофакт

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