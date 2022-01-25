Александр Лукашенко: «Мы вовремя введём тот завод по производству вакцин, который мы наметили»

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с представителями Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заметно продвинулись в создании новых лекарств и методик в онкологии, травматологии, лечении инфекционных болезней, кардиологии, применении стволовых клеток, трансплантологии. И вообще, мне нравится ваша решительность. Последний раз я в этом убедился, когда была поставлена задача произвести свою вакцину от коронавируса и создать собственное производство. Честно говоря, поначалу я думал, что вы за это не возьметесь, испугаетесь. Начинал я с Минздрава и их специалистов, но решительный человек, Владимир Григорьевич [академик Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси – прим. ред.], сказал, что мы сами с усами, мы сами можем кое-что сделать. И должен сказать, что немало делаете. И думаю, Владимир Григорьевич, мы вовремя введем тот завод по производству вакцин, который мы наметили.